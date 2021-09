Ladri in un’abitazione, portati via diversi attrezzi da lavoro

Dopo avere forzato una finestra, si sono intrufolati nell’abitazione di campagna, riuscendo a portare via diversi materiali. E’ accaduto in via Mazzini, a poche centinaia di metri dal Palazzo di Giustizia. Presa di mira la casa di un agrigentino sessantaduenne.

I ladri hanno arraffato diversi attrezzi agricoli e per il giardinaggio. A fare l’amara scoperta è stato il proprietario che, non ha potuto far altro che recarsi all’ufficio Denunce della Questura di Agrigento, formalizzando una denuncia a carico di ignoti.

I poliziotti della sezione Volanti hanno effettuato un sopralluogo, ed avviato le indagini per provare a identificare i malviventi.