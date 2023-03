Ladri in un panificio: rubati i soldi lasciati nella cassa

Sono penetrati, durante le ore notturne, all’interno di un panificio della via Callicratide ad Agrigento, e hanno arraffato tutti i soldi che erano stati lasciati nel registratore di cassa, ed hanno anche danneggiato la macchinetta del caffè. I ladri sono entrati in azione fra le 21,30 di lunedì e le 2,30 di martedì.

Fatta la scoperta, al proprietario non è rimasto altro da fare che formalizzare la denuncia, a carico di ignoti, alla Stazione dei carabinieri.

I militari dell’Arma hanno subito avviato l’attività investigativa. La zona non è risultata essere “coperta” da impianti di videosorveglianza. Il danno provocato al panificio, ieri, non risultava essere stato ancora quantificato. La notte precedente, nella vicina via Dinoloco, è stato messo a segno un furto in danno di un negozio di elettronica.