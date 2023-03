Agrigento ammazza grandi, al PalaMoncada cade anche Torino 92-79

Tanti ex in campo nel recupero della 22^ giornata della regular season di A2 di pallacanestro tra Fortittudo Agrigento e Reale Mutua Torino. I piemontesi guidati da coach Franco Ciani (otto stagioni ad Agrigento) e con Simone Pepe e Tommaso Guariglia in campo. Non mancavano, dunque, le motivazioni per ben figurare nella cornice del PalaMoncada. Ma la posta in palio era alta per entrambe le formazioni: ibiancazzurri, infatti, erano a caccia del sesto posto che garantirebbe l’accessomatematico alla post-season, mentre i gialloblù con l’obiettivo di agguantare il terzo posto in classifica. In tale contesto, nel palazzetto empedoclino è andata in scena una partita bellissima e combattuta con Agrigento che si èconfermata “ammazza-grandi” tra le mura amiche. Altra grande prova diLorenzo Ambrosin che conferma l’ottimo stato di forma siglando 22punti con 6/8 dall’arco. In doppia cifra anche Grande con 18 punti e Marfo, Francis e Costi con 16 a testa. Di contro, Torino paga un secondo quarto disastroso non riuscendo a invertire la rotta nella seconda parte di gara. Per i gialloblù ottima la prova dell’ex Guariglia autore di 23 punti. Nellostarting five di Devis Cagnardi ci sonoGrande, Ambrosin, Chiarastella, Francis e Marfo; Franco Cianirisponde con Schina, Mayfield,Vencato, Jackson e Guariglia. Primo quarto di grande intensità: dopo una prima fase di studio tra le due squadre,il match si accende nella parte centrale del quarto. Si va avanti a piccoli strappi con i gialloblù ospiti – trascinati da un ottimo Guariglia – lucidi nel cambiare marcia nel finale di frazione e ad archiviare i primi 10′ avanti (24-18). Gli ospiti continuano su questa scia anche nel secondo quarto dove piazzano il massimo vantaggio (+11). Poi, come già successo contro Piacenza entra in scena Ambrosin: la guardia di Jesolo, infatti, si accende dall’arco con una sequenza di cinque triple consecutivemesse a segno che mettono alle cordegli avversari. In questa fase, la squadra di coach Ciani rimane stordita. Sul versante opposto, i biancazzurri vanno sul velluto anche grazie alla vena realizzativa di Costi e chiudono la seconda frazione avanti di 7 (51-44). Dalla pausa lunga gli ospiti escono con rinnovato spirito: in un terzo quarto molto tattico Torino si riaffaccia pericolosamente nella parte centrale della frazione fino al -4 (65-61). È Jackon Jr. (doppia-doppia da 19 punti e 12 rimbalzi) ad entrare nel vivo del match garantendo rimbalzi ed extra-possessi. In questa fase, ibiancazzurri sono bravi a tenere i nervi saldi riuscendo a tenere a distanza Torino (+6) alla terza sirena (70-64). Nell’ultimo quarto la Fortitudo chiude definitivamente il match. A metà frazione il flebile divario tra le due compagini (80-75) viene spezzato dalle triple di Grande e Costi che tolgono ogni speranza agli ospiti costretti a issare bandiera bianca. Per i biancazzurri ancora un turno di riposo prima dell’ultimo appuntamento della regular season sul parquet della Novipiù Casale Monferrato.

Moncada Energy Group Agrigento 92 – Reale Mutua Torino 79

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 23, Marfo 16, Grande 18, Francis 16,Costi 16, Chiarastella 2, Peterson 2,Negri, Mayer, Traoré, Bellavia, Fernandez. All.: Cagnardi.

Basket Torino: Jackson 19, Pepe 12, Mayfield 9, Vencato 2, Guariglia 23,Poser 5, Schina 5, Taflaj 4, Doneda, Ruà. All.: Ciani.

Arbitri: Gianluca Gagliardi, Alessio Dionisi e Francesco Praticò.

Note: parziali: 18–24, 33–20, 19–20, 22–15