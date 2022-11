Ladri in due case rurali: portati via elettrodomestici, infissi e lampioni

Due furti sono stati messi a segno, negli scorsi giorni, in zone di campagna, in territorio di Canicattì. I ladri si sono intrufolati in una casa rurale, in contrada “Impisu”, ed hanno portato via una cucina in legno, un frigorifero, alcuni infissi, e delle finestre.

Da un’altra abitazione, in contrada “Costamare”, hanno rubato alcune panche e lampioni dal giardino, mentre dall’interno dell’immobile hanno prelevato un frigorifero, delle reti da letto, una lavatrice, un ventilatore, e uno scaffale.

I proprietari delle residenze, un quarantottenne, e un cinquantunenne, entrambi di Canicattì, hanno formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, ai poliziotti del Commissariato cittadino.