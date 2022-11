Ladri in centro di autodemolizioni: rubati furgone, auto e pezzi di ricambio

Quattro malviventi incappucciati si sono intrufolati all’interno di un centro di autodemolizioni, non lontana dal Quadrivio Spinasanta, ad Agrigento, e si sono portati via un furgone Fiat Daily, una Fiat Grande Punto, tantissimi pezzi di ricambio, materiali in metallo ed ottone, e alcune targhe. Il furto è stato messo a segno, nella notte fra martedì e mercoledì.

I ladri hanno portato via quello che, secondo loro, era di valore e da piazzare al mercato nero. Il danno economico provocato ai titolari della struttura, ieri, non risultava essere ancora quantificato nell’esatto ammontare. Si parla però di circa 40 mila euro, se non di più. Il titolare s’è recato dai carabinieri della Stazione di Agrigento, ed ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti.

I militari dell’Arma hanno notiziato la Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo d’inchiesta, ed avviato le indagini.