Ladri in casa di famiglia emigrata: portati via perfino gli elettrodomestici

Ignoti ladri, dopo aver forzato la porta di ingresso, sono riusciti ad intrufolarsi, in un’abitazione di via Giubileo del 2000, a Grotte, ed hanno rubato tutto quello che c’era da arraffare. Portati via elettrodomestici, autoclave, utensili per lavoro e vari materiali. L’immobile è di proprietà di una sessantaduenne di Grotte che vive in Germania.

La scoperta è stata fatta dalla sorella della proprietaria, che vive a Grotte e, che ogni tanto va a controllare l’appartamento. La donna ha presentato la denuncia, per furto, alla Stazione dei carabinieri di Grotte, che hanno subito avviato le indagini per provare a identificare i delinquenti.

L’ammontare dei danni provocati è stato stimato in circa 5 mila euro. Chi ha agito in quella casa lasciata temporaneamente disabitata, quasi sicuramente, era a conoscenza dell’assenza dei proprietari.