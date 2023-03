Bottigliette di benzina davanti ad un ortofrutta: aperta inchiesta

Hanno lasciato e incendiato due bottigliette, piene di liquido infiammabile, davanti ad un negozio di ortofrutta di via Mazzini, a Licata. Le fiamme non si sono, per fortuna, propagate all’interno dell’esercizio commerciale. Scattato l’allarme, durante le ore notturne, sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato cittadino, guidati dal vice questore Cesare Castelli, che hanno identificato il proprietario dell’attività commerciale.

Non filtrano indiscrezioni al riguardo, il riserbo di investigatori e inquirenti è massimo, ma l’episodio ha tutte le caratteristiche di un’intimidazione. Gli agenti avrebbero verificato la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza in via Mazzini e nelle immediate adiacenze, ed è stato sentito il proprietario per appurare se avesse o meno dei sospetti su qualcuno o, se di recente, abbia avuto dissidi o problemi.