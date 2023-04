Ladri in casa di coppia di coniugi: portati via 13 mila euro

Dopo il furto messo a segno in un’abitazione di Villaggio Mosè, i “topi d’appartamento” sono tornati a colpire, questa volta, nel quartiere di Villaseta. Ed è stato un colpo grosso: rubati ben 13 mila euro in contanti e monili in oro per svariate migliaia di euro. Un ingente bottino è stato portato via da una banda di ladri, che ha agito fra le 16 e le 20, approfittando della momentanea assenza dei proprietari.

A fare la scoperta della razzia, al momento del rientro in casa, sono stati i proprietari: un pensionato di 68 anni e la moglie, una casalinga di 56 anni. La coppia ha chiamato il 112 e sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Villaseta, ai quali è stata, poi, formalizzata la denuncia, a carico di ignoti, di furto.

I militari dell’Arma hanno già verificato che la zona dove si trova l’abitazione della coppia non è coperta da nessun impianto di videosorveglianza. Telecamere che, qualora presenti, avrebbero potuto aiutare l’attività investigativa.