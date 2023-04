Ecco dove trovare i Migliori Gelati in Italia per il 2023

I 10 Migliori Gelati in Italia per il 2023. La classifica de I Migliori Gelati 2023 è stata realizzata con il consueto metodo di 50 Top: un primo un sondaggio di voto, a cui hanno partecipato oltre 50 persone, ha stabilito i primi 20 gelati, assaggiate poi da un panel ristretto per definire la classifica dei top ten, rispettando sempre la forma dell’anonimato così come da policy della guida. Nella top ten stilata da 50 top, manca la Sicilia.

Ecco i 10 Migliori Gelati in Italia – Pastificio dei Campi Award per 50 Top Italy 2023

Gelateria Di Matteo – Torchiara (SA), Campania

Paolo Brunelli – Senigallia (AN), Marche

Capolinea – Reggio Emilia, Emilia-Romagna

Gelateria Soban – Valenza (AL), Piemonte

Greed Avidi di Gelato – Frascati (RM), Lazio

Stefano Ferrara GelatoLab Roma – Roma, Lazio

I Fenu Gelateria e Pasticceria – Cagliari, Sardegna

Gelateria Dondoli – San Gimignano (SI), Toscana

Celestina Pasticceria – Pollena Trocchia (NA), Campania

Moré – Soverato (CZ), Calabria