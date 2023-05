Ladri in casa di commerciante: rubati arredi ed elettrodomestici

Sono penetrati nella casa di campagna di proprietà di un commerciante, sessantenne, residente a Casteltermini, e hanno portato via arredi, mobili ed elettrodomestici, per un danno economico complessivo di ben 10.000 euro, purtroppo, non coperto da alcuna polizia assicurativa. A denunciare il furto, ai carabinieri della locale Stazione, fra incredulità e rabbia, è stata la stessa vittima della razzia. Qualcuno ha agito nelle ore notturne. I malviventi hanno preso di mira l’abitazione dell’uomo, utilizzata soltanto in alcuni periodi dell’anno, che si trova in contrada “Roveto”, nelle campagne di Casteltermini. Per intrufolarsi nell’immobile hanno forzato la porta d’ingresso. I militari dell’Arma, dopo un sopralluogo, hanno dato il via alle indagini, per provare a risalire agli autori del maxi furto.