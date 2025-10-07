Ignoti ladri hanno divelto e rubato un chilometro e mezzo di cavi dall’impianto di alimentazione pubblica comunale, nella località balneare di Eraclea Minoa, in territorio di Cattolica Eraclea. A denunciare il furto, alla stazione dei carabinieri, è stato un tecnico del Comune. Il danno è stato quantificato in ben 70 mila euro.

La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini. È certo che, dopo mesi di calma apparente, i ladri di cavi di rame sono tornati a colpire pesantemente.

