Aveva organizzato una serata danzante ma senza autorizzazione da parte dell’autorità di Pubblica sicurezza. Il titolare di un locale della movida di San Leone è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo. Il controllo è scattato lo scorso fine settimana da parte dei poliziotti della sezione Volanti della Questura, impegnati in alcuni controlli nella località balneare agrigentina.

