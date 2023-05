Ladri in azione in un’abitazione: rubate finestre e televisori

Ignoti ladri si sono intrufolati all’interno della casa di campagna di un ottantenne e hanno rubato tre finestre in alluminio e due televisori. E’ successo in contrada “Casalotti”, nelle campagne di Canicattì. Si tratta dell’ennesimo furto messo a segno nella città dell’uva Italia. A denunciarlo, nei giorni scorsi, alla Stazione dei carabinieri è stato lo stesso proprietario.

Il furto è stato compiuto fra il 28 aprile e i primi giorni di maggio, approfittando del fatto che, in questo periodo dell’anno, l’abitazione fosse disabitata. Il danno provocato al pensionato non è stato quantificato e non è coperto da nessuna assicurazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo, mentre la Scientifica si è occupata dei rilievi, finalizzati alla ricerca di impronte e tracce.