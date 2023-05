I delinquenti tornano a colpire nella scuola di Villaseta

I ladri sono tornati a colpire all’Istituto comprensivo “Quasimodo” di Villaseta. Una decina di giorni fa ignoti avevano vandalizzato la scuola di via Michele Amari, e provocato danni in alcune aule, poi, verosimilmente hanno tentato di impossessarsi di qualcosa da rivendere, ma gli è andata male, e sono scappati praticamente a mani vuote. I delinquenti, adesso, sono tornati in azione prendendo di mira lo stesso Istituto comprensivo, ma in questa occasione mettendo a segno un furto nel plesso – scuola dell’Infanzia “Agazzi” di via Kennedy.

I “soliti ignoti”, durante le ore notturne, si sono intrufolati nel perimetro della scuola. Subito dentro hanno smontato e portato via l’autoclave. La scoperta del furto è stata fatta dagli operatori scolastici, l’indomani mattina, all’orario di apertura della scuola. Uno dei bidelli s’è recato alla caserma dei carabinieri della Stazione di Villaseta, ed ha formalizzato la denuncia. Il danno provocato alla scuola è stato quantificato in circa 200 euro. L’area non è coperta da nessun impianto di videosorveglianza.