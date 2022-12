Ladri in azione in una casa di campagna: rubate motozappa e motoseghe

Ignoti ladri sono penetrati in un’abitazione rurale, di proprietà di un quarantaseienne di Cattolica Eraclea, ed hanno portato via una motozappa e tre motoseghe. Il danno provocato non è stato quantificato nell’esatto ammontare. L’uomo ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti ai carabinieri della Stazione cittadina.

E’ sono due nel giro di neanche una settimana i furti in case di campagna messi a segno in località “Collerondo” a Cattolica Eraclea. Prima ancora era stata razziata la residenza di un pensionato sessantanovenne. Non ci sono certezze investigative al riguardo, ma non è escluso che ad agire possa essere stata la stessa mano criminale.

Spetterà comunque alle indagini, già avviate dai militari dell’Arma di Cattolica Eraclea, provare ad identificare i malviventi.