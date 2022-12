Ladri in azione in impianto sollevamento: rubati cavi per 10mila euro

Si sono intrufolati all’interno dell’impianto di sollevamento acqua, appartenente al Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, in contrada “Bertolino”, in territorio di Menfi, e sono riusciti a portare via sedici grossi cavi di filo elettrico, ciascuno della lunghezza di trenta metri, e del diametro di 15 mm., per un danno complessivo di 10.000 euro, non coperto da assicurazione. E’ successo durante la notte.

La scoperta è avvenuta, l’indomani mattina, nel corso del passaggio di controllo degli operai. Il responsabile della sede periferica, s’è recato alla Stazione dei carabinieri di Menfi, ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per furto. Sul luogo si sono recati i militari dell’Arma, che hanno provveduto a raccogliere gli elementi utili alle indagini.