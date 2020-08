Ladri in azione a San Leone, rubati borsello e borsa nell’auto di coppia

Ignoti ladri con consumata abilità sono entrati in azione, e dopo aver forzato la portiera di un’auto, hanno portato via un borsello, e una borsa. E’ successo, in pieno giorno, lungo il viale delle Dune, a San Leone. Nella zona accade spesso di trovarsi con i vetri della macchina rotti o le portiere forzate da malviventi in cerca di spiccioli, o di qualsiasi oggetto da poter rivendere. Una situazione, che va avanti da anni.

L’arteria è quasi sempre la stessa, ovvero quella dove non ci sono telecamere, e per questo motivo diviene terreno fertile per bande di ladruncoli. L’ultimo episodio in ordine di tempo intorno le 13 di sabato.

Ad incappare nel danneggiamento con furto è stata una coppia di Agrigento. Tornavano dal mare e al momento di recuperare il veicolo la scoperta del raid. I malviventi hanno portato via un borsello contenente un telefono cellulare, carte di credito, qualche decine di euro, e una borsa con all’interno vestiario della donna. E hanno preso anche un mazzo di chiavi.

La coppia ha presentato denuncia contro ignoti.