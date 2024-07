I ladri sono tornati a colpire, e per intrufolarsi all’interno di due abitazioni nel quartiere di Fontanelle avrebbero utilizzato la cosiddetta “chiave bulgara”. L’uso di quest’attrezzo sembrava quasi sparito, ma negli ultimi mesi, sarebbe ricomparso. Non sono stati infatti riscontrati segni di effrazione da scasso né alla porta, né alle finestre. In pieno giorno presi di mira due appartamenti, nello stesso condominio, di via Caterina Ricci Gramitto.

La prima incursione, al primo piano della palazzina, in un lasso di tempo, in cui il proprietario, un sessantenne di Agrigento, non era in casa. I malviventi si sono messi a rovistare dappertutto, mettendo a soqquadro alcune stanze, e dopo avere arraffato qualche oggetto di valore sono tornati sulla scala del palazzo. Non sono andati via, ma si sarebbero trasferiti al terzo piano, per poi penetrare nell’abitazione di una cinquantacinquenne agrigentina.

Hanno approfittato della momentanea assenza della padrona di casa per concentrarsi alla ricerca di soldi e preziosi. In questo caso non avrebbero trovato nulla di valore da portare via. I malviventi, quindi si sono allontanati, senza essere visti, né sentiti da qualcuno. A chiamare la polizia, nel pomeriggio, sono stati i due proprietari. I poliziotti della sezione Volanti hanno constatato la “visita” dei ladri e avviato le indagini.