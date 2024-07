L’Asd Canicattì con dispiacere informa tutti i propri tifosi e sportivi canicattinesi che, come più volte annunciato, nell’impossibilità di potere svolgere l’attività sportiva in uno stadio cittadino, dalla prossima stagione trasferirà la propria sede operativa a Favara e giocherà le proprie gare ufficiali presso lo stadio Giovanni Brucculeri.



Per effetto di tale trasferimento la società assumerà la nuova denominazione sociale di ASD CASTRUMFAVARA e vedrà l’ingresso in società di un nuovo gruppo dirigente di amici e imprenditori favaresi che proseguiranno l’attività sportiva agonistica nella massima serie dilettantistica nazionale.



Il gruppo soci dell’Asd Canicattì impegnandosi a prestare la propria collaborazione con la nuova società per il raggiungimento di brillanti risultati sportivi e sociali si riserva, grazie alla disponibilità dimostrata dagli amici favaresi e ad una dichiarazione di intenti sottoscritta, di riprendere il progetto sportivo interrotto, con lo stesso impegno ed entusiasmo, qualora la Città di Canicattì, entro il termine del 30/06/2028, riesca a dotarsi di un impianto sportivo in erba sintetica omologato almeno per la Serie D.