Ancora una volta ladri in azione nel centro di Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in un’abitazione in uno stabile del Viale della Vittoria approfittando dell’assenza dei proprietari fuori per un periodo di ferie. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto portando via circa 700 euro in contanti e alcuni monili d’oro. Poi si sono allontanati. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti che hanno avviato le indagini. Non è escluso che ad agire possano essere stati gli stessi delinquenti che, appena il giorno prima, hanno svaligiato l’appartamento di una pensionata in via Papa Luciani.

