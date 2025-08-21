Una barca con a bordo una comitiva di turisti e’ affondata, ieri pomeriggio, al largo di Cala Croce, a Lampedusa. La Capitaneria di porto ha soccorso circa quindici persone finite in mare, tutte tratte in salvo. Non si registrano vittime. Solo una persona e’ stata accompagnata al Poliambulatorio in stato di shock. Nulla di grave. Sulla ricostruzione, pare che l’incidente sarebbe stato provocato dal fatto che i passeggeri si sarebbero messi tutti su un lato per evitare le onde.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp