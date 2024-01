Ladri in azione al plesso “Ginnasio”, del liceo Empedocle, nella sede distaccata di via Diodoro Siculo. Il danneggiamento con furto, è stato messo a segno da ignoti malviventi – difficile, infatti, ipotizzare che possa aver colpito un singolo soggetto –, verosimilmente, nelle ore notturne.

I responsabili, dopo avere forzato un infisso, sono riusciti facilmente ad accedere nei locali. Dopodiché hanno ‘visitato’ alcune aule e distrutto i distributori automatici di bibite, caffè e merendine, riuscendo a prelevare dalle cassette e a portare via una somma in denaro tutte in monete di vario taglio.

La scoperta l’indomani mattina. Uno dei collaboratori scolastici ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione di Agrigento, i quali dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini.