Picchiato, lungo la via Atenea, in quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva, attuata da quattro soggetti incappucciati, e “armati” di spranghe, per motivi ancora tutti da chiarire. E’ successo domenica sera. Vittima un commerciante trentacinquenne del Bangladesh, residente da tempo ad Agrigento.. Se l’è vista davvero brutta, ma per fortuna, non ha riportato gravi traumi.

I poliziotti indagano, con il coordinamento della Procura. L’attività investigativa è concentrata ad individuare i responsabili che hanno percosso il commerciante. L’episodio di violenza, l’ennesimo che si verifica in centro storico, potrebbe essere collegato al pestaggio di un altro trentacinquenne bengalese, anche lui da tempo residente nella città dei templi, malmenato in strada dalle parti di piazzale Rosselli, appena dieci giorni fa.