“L’acqua è un bene di tutti, non un affare per pochi!”.

Ecco lo slogan dell’assemblea organizzata ieri dal blogger agrigentino Raimondo Collura.

Si è svolta ieri un’assemblea organizzata dal blogger agrigentino Raimondo Collura in presenza di diverse associazioni in cui è stato discusso il tema “acqua pubblica” . Lo slogan lanciato dal blogger agrigentino è chiarissimo: “L’acqua è un bene di tutti, non un affare per pochi!”.

“Mancano pochi giorni dall’assemblea territoriale che si presume dovrà decidere la nuova forma di gestione del servizio idrico in provincia di Agrigento e non è dato conoscere nemmeno l’ordine del giorno.” Pare che l’Ati sia stata più volte sollecitata affinchè sciogliesse il nodo sul riconoscimento della revoca dell’art.147 ai Comuni in possesso dei requisiti che ne hanno fatto richiesta, per una elementare questione di buon senso, se non si sanno preliminarmente quanti Comuni continueranno la gestione diretta, non si sa nemmeno quale dovrà essere il dimensionamento del nuovo soggetto gestore. Nella nota stampa si legge “Chiediamo pubblicamente che venga garantita trasparenza, linearità e pubblicità al percorso che porterà la comunità agrigentina al nuovo assetto della gestione idrica: trasparenza e linearità che oggi non vediamo”.