Calcio, Asd Casteltermini: mister Mattina non guiderà i granata

L’A.S.D. Casteltermini comunica che il mister Alfredo Mattina non guiderà la formazione granata nel prossimo campionato di Promozione 2019/2020.

La società ringrazia mister Mattina per la disponibilità e professionalità avuta in queste settimana che ha guidato la formazione granata.

A giorni scopriremo il nuovo mister che guiderà i granata.

Domenica 8 settembre gara di ritorno di Coppa Italia al “Salaci” di Cammarata tra la locale squadra e il Casteltermini del DS Antonio Messinese.