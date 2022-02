La facciata dell’Accademia di Belle Arti di Agrigento in azzurro e giallo, con i colori dell’Ucraina. L’iniziativa dell’Accademia, diretta da Alfredo Prado, in solidarietà con il popolo ucraino. Mentre in Ucraina arriva il buio della guerra, e delle morti causate dal conflitto, l’Accademia di Belle Arti ha voluto testimoniare la propria solidarietà nei confronti di Kiev con un’azione simbolica.