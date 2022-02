A Canicattì un Hamburger da “Brividi”

Complice anche la vittoria a Sanremo, si parla tanto del giovane cantautore italiano Blanco e della sua “Brividi”. Noi abbiamo scoperto chi, quel brivido, ce lo ha fatto provare con un hamburger.

Blanco, a Canicattì, con il loro incredibile ed affascinante american food ha fatto letteralmente breccia nei nostri cuori, oltre che nei nostri palati.

Sul nostro canale Instagram potrete infatti vedere uno dei loro “cavalli di battaglia” che ci ha fatto innamorare: dalla carne – cotta in maniera impeccabile – al vero burger-bun (il pane) tipico di un hamburger newyorkese.

Ambiente caldo e curato su ogni dettaglio, servizio attento e cortese, conto assolutamente sbalorditivo per la varietà e la qualità del cibo.

I ragazzi, capitanati da Davide ed Andrew, mettono passione e competenza in tutte le loro creazioni, trasformando Blanco non in una semplice hamburgeria ma in un vero e proprio Food-concept