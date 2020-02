L’ABBA PLAUDE ALL’OPERATO DELLA POLIZIA

Desidero rivolgere il mio plauso personale e dell’Associazione dei B&B di Agrigento, alla nostra Questura e a chi ha coordinato le indagini sulle Case vacanze “a luci rosse”.

Così dichiara il Presidente dell’ABBA Carmelo Cantone, a proposito della brillante operazione condotta dalla Polizia di Stato, nella quale è stato scoperto un giro di prostituzione che ha portato all’arresto di un intero nucleo familiare.

“Con l’odierna operazione di servizio -necessario a restituire serenità e decoro al Centro Storico ed all’intera città – è stato aggiunto un tassello in più al “puzzle della legalità”, che, da tempo, le Istituzioni tutte, stanno ricomponendo con volontà e sacrificio, grazie ai numerosi interventi preventivi e repressivi in tutto il territorio della nostra città.”

L’intervento risolutivo dei Poliziotti di Agrigento, conferma ancora una volta l’impegno di tutte le Forze dell’Ordine, per ripristinare la giustizia e il senso di sicurezza in tutta la Provincia di Agrigento.

CarmeloCantone