La vittoria di Fabio Termine a Sciacca, Rosalba Cimino: “Uniti si può vincere”

“La vittoria di Fabio Termine a Sciacca rappresenta un esempio di come uniti si può vincere con un nuovo modello politico che comprenda le forze dell’area progressista”. La deputata del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, commenta così la vittoria del candidato sostenuto dal Movimento 5 Stelle, dal PD e da liste civiche. “Stiamo costruendo un nuovo cammino e quello di Sciacca può essere preso come il primo passo di questo nuovo percorso che adesso ha dato vita alle presidenziali per il candidato da presentare alla presidenza della Regione Siciliana. Questo è un modo concreto di dare ai cittadini uno strumento democratico che permetta di scegliere chi candidare e soprattutto che comprende tutti i cittadini che vogliono spendersi. Adesso bisogna mettersi al lavoro per unire le forze e le idee”. La presentazione delle presidenziali è stato il primo passo di questo nuovo percorso: “Il successo dell’incontro avvenuto domenica e la partecipazione dei cittadini è la risposta migliore a chi dice che il Movimento sia morto, è la prova, invece, del fatto che il rinnovamento per cui stiamo lavorando e un nuovo programma condiviso viene premiato dalla gente”.