La vita e i sapori dei cortili e dei tetti di Girgenti

Visibili o segreti, recuperati o in degrado, orgogliosi o impauriti, i cortili di Girgenti sono i luoghi della socialità perduta. Il loro racconto comincia dalla triste storia dell’ex tracomatosario, in un dedalo di vie che ci permetterà di riassaporare l’urbanistica del centro storico, incontrando alcuni dei tanti cortili che costellano il percorso.

Conosceremo insieme la loro storia, che è soprattutto storia collettiva, le funzioni svolte nel tempo, il successivo abbandono, e i possibili usi ai giorni nostri. Attraverseremo buona parte del centro storico, costeggiando i suoi tesori e le sue macerie, fino alla sommità del colle con una visita inedita ai resti del Castello di Kerkent: un belvedere straordinario con vista sui tetti della città, sulla Rupe Atenea e sui resti ben visibili della fiancata della Chiesa dell’Itria. Ci troveremo sospesi in una dimensione immaginifica e senza tempo.

Rievocazioni sonore a cura di Vito Mannarini

In questa esperienza arriva una novità per le Passeggiate di Immagina: due degustazioni che accompagneranno il percorso nel centro storico di Agrigento:

Cous cous dolce presso Santo Spirito, realizzato dalle mani sapienti e preziose delle suore del monastero

“La Degustazione del contadino” presso una gastronomia del centro storico

NOTA SULLE DEGUSTAZIONI

Il cous cous dolce delle monache cistercensi di Santo Spirito è nato nella Badia Grande del Monastero dello Spirito Santo di Agrigento. La ricetta originale, a base di pistacchio e mandorle, è rimasta immutata e avvolta nel mistero. Ancora oggi, infatti, le monache lo confezionano con gli antichi e originali sistemi custodendo, tra le mura dell’antico convento, un segreto tramandato nei silenzi della clausura. In questo momento le suore ormai sono solo sette. Due in particolare, più che ottantenni, si dedicano esclusivamente alla dolceria. Solo loro conoscono la ricetta alla perfezione: sono loro che decideranno quando cedere il segreto alle più giovani; la prossima destinataria sarà la nuova madre badessa.

Aperitivo del contadino: Cuddruruni e vino locale. Assaggeremo una delle ricette tradizionali che ha sempre contraddistinto la vita contadina del meridione. Il “Cuddruruni” è una focaccia/pizza diffusa prevalentemente nell’agrigentino. Si assapora così l’amore per la tradizione e la semplicità. La versione che assaggeremo è condita con pomodoro, cipolla, acciughe, erbette e pecorino, accompagnati da un bicchiere di vino locale che, grazie a tutta la sua sincerità, donerà ulteriore vigore per continuare la passeggiata.

•Contributo per gli associati euro 10

•Contributo per i non associati euro 15* [ *include il tesseramento alla nostra associazione per l’anno 2021 ]

NB: Il tesseramento alla nostra associazione IMMAGINA APS è obbligatorio per partecipare alle nostre iniziative

Per prenotare clicca sul tasto “PRENOTA”

CAMMINA, SCOPRI, CONDIVIDI, con le Passeggiate di Immagina ogni esperienza è indimenticabile.