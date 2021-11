Akragas ancora sul mercato: preso anche Corrado Montalbano

Altro sensazionale colpo di mercato dell’Akragas. La Società biancazzurra comunica di aver perfezionato l’ingaggio del fantasista agrigentino Corrado Montalbano, classe 1990, centrocampista dalla classe cristallina, in arrivo dalla Nissa. È un lusso per la categoria, un altro top player che va a rafforzare ulteriormente l’organico a disposizione di mister Giuseppe Anastasi. Ancora uno significativo sforzo economico da parte della dirigenza, capitanata dalla Presidente Sonia Giordano e dal Direttore generale Giuseppe Deni, per regalare alla piazza akragantina un altro giocatore di categoria. L’operazione “Corrado Montalbano” è stata portata a compimento dal direttore sportivo Giuseppe Cammarata. Montalbano ha un curriculum sportivo importante per aver giocato nel recente passato, anche in C1, C2 e Serie D, con squadre del calibro di Trapani, Ribera, Leonfortese, Siracusa, Sancataldese (due volte), Marsala, Gela, Nissa (due volte) e Mazara. Montalbano ha iniziato la carriera con Pistoiese e Montevarchi. Il giocatore oggi pomeriggio ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra ed è disposizione di mister Giuseppe Anastasi per la gara di domenica contro il Cus Palermo.