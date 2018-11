La violenza sulle donne anche sul luogo di lavoro, Cisl promuove iniziative

Nota stampa Cisl FP Seminario “ La violenza sulle donne anche sul luogo di lavoro” La Federazione del Pubblico Impiego della Cisl da anni promuove nello svolgimento delle attività legate alla contrattazione collettiva e territoriale iniziative e tutele contro la violenza di genere nei luoghi di lavoro. Anche quest’anno in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la Cisl promuove diverse iniziative e fra queste, il 21 novembre 2018 alle ore 16.30 in collaborazione con l’Associazione Compagne di Viaggio ed il Polo Universitario della Provincia di Agrigento, organizza un seminario dal titolo “La Violenza sulle donne anche sul luogo di lavoro”. Proprio negli ultimi giorni gli atti di violenza fisica nei confronti di donne si sono susseguiti in un crescendo preoccupante, ciò che possiamo fare e’ proseguire costantemente con la nostra azione di sensibilizzazione nei confronti di questo grave problema che e’ anche sociale. Firmato Maurizio Saia Segretario Cisl