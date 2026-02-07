La via Atenea continua a sprofondare. Nelle ultime settimane anche a causa delle forti piogge percorrere il tracciato è stata un’impresa difficile. Nella strada più prestigiosa della città i “rattoppi” eseguiti poco prima dell’anno della Cultura non sono serviti a nulla. La pavimentazione è sempre più dissestata, e nei giorni di pioggia l’acqua ristagna con il risultato di farsi una bella “doccia” ad ogni autovettura di passaggio. La via Atenea, è risaputo da tempo, necessita di lavori imponenti e importanti per riportarla ai vecchi splendori. A peggiorare il quadro contribuisce anche una gestione della viabilità che rende di fatto impraticabile la fruizione pedonale dell’area. Il continuo passaggio di automobili, autobus urbani e mezzi di servizio, unito a una Ztl parziale, discontinua e malfunzionante, trasforma le strade in un corridoio ostile per chi prova semplicemente a camminare o passeggiare. Nelle giornate di pioggia, o anche solo in presenza di pozzanghere, i pedoni vengono regolarmente schizzati dall’acqua sollevata dai veicoli in transito, con evidenti disagi e una sensazione di abbandono che contrasta con qualsiasi idea di centro urbano vivibile.

