La segreteria provinciale di Assostampa Agrigento esprime la più totale e incondizionata solidarietà al collega Calogero Giuffrida, direttore del portale Comunicalo.it e collaboratore di diverse testate, vittima di un grave atto intimidatorio a Eraclea Minoa. “Il taglio delle gomme dell’auto del collega – si legge nella nota -, avvenuto mentre si trovava in una zona boschiva per documentare il territorio, rappresenta un attacco diretto non solo alla persona, ma al diritto-dovere di cronaca che Giuffrida esercita con coraggio e puntigliosità”.

“Siamo certi che questo vile gesto sia la risposta scomposta di chi teme la luce dei riflettori su vicende opache e illegali. Se l’obiettivo era quello di silenziare la stampa o di scoraggiare il racconto della verità, gli autori hanno fallito: l’intera categoria dei giornalisti agrigentini si stringe attorno a Calogero, pronti a continuare le battaglie di civiltà e legalità che il nostro territorio esige”.

“Non permetteremo che la strategia del danneggiamento e della minaccia diventi uno strumento di censura. Invitiamo le autorità competenti a fare piena luce sull’accaduto e a individuare i responsabili nel più breve tempo possibile, per garantire che ogni giornalista possa continuare a operare in sicurezza e libertà”. Assostampa Agrigento continuerà a monitorare la situazione con la massima attenzione, restando al fianco di Calogero Giuffrida in ogni sede necessaria.

