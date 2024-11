Una pensionata 86enne di Favara è stata truffata da una banda di balordi. Il copione, come al solito, è stato anche in questo caso lo stesso. Anche lei, ha ricevuto la telefonata di un uomo che s’è spacciato per un maresciallo dei carabinieri. “Sua figlia ha provocato un incidente stradale, è stata portata in caserma. Servono soldi”. Soldi che, a detta appunto dal criminale che s’è spacciato per sottufficiale dell’Arma, erano necessari, “per evitare che sua figlia possa finire in carcere”. E l’anziana non appena s’è sentita riferire di questa eventualità non ci ha capito più nulla.

Poco dopo al citofono della donna ha suonato un uomo “inviato dai carabinieri”. A lui la pensionata ha consegnato gioielli per oltre 12 mila euro. La proprietaria di casa di fatto terrorizzata, sarebbe stata a questo punto rassicurata: “Stia calma, stia serena. Adesso si rivolverà tutto”. L’anziana, poco dopo, ha scoperto la verità: nessun incidente stradale, la figlia stava benissimo. E a questo punto, preso atto d’essere finita in un tranello, non ha potuto far altro che raccontare tutto ai carabinieri della Tenenza di Favara.

Una denuncia per furto, a carico di ignoti, è stata formalizzata. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare, ancora una volta, di identificare i delinquenti che hanno raggirato la nonnina.

