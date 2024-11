Il 14 e 15 dicembre a Comitini, per il terzo anno consecutivo, si svolgeranno i mercatini di Natale in piazza Umberto primo. Sulle ali dell’entusiasmo per le edizioni passate, il sindaco Luigi Nigrelli, ha invitato tutti gli artigiani e commercianti della provincia agrigentina a partecipare all’evento concedendo, in maniera del tutto gratuita, il suolo comunale. Il primo cittadino comitinese ha invitato tutti gli interessati a contattare direttamente il Comune. Oltre ai mercatini di Natale, sarà possibile, anche quest’anno, visitare, sempre gratuitamente, la casa di Babbo Natale. Previste anche diverse iniziative di carattere ludico per i bambini oltre alle classiche novene del periodo natalizio e altre manifestazioni di intrattenimento. La festa comincia il 13,quindi i mercatini sono in programma per tre giorni, 13, 14 e 15 Dicembre.

