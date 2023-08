Agrigento – Biblioteca Lucchesiana – 28 agosto – 28 ottobre 2023

Lunedì 28 agosto alle ore 18:00, presso la Sala monumentale della Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, sita in via Duomo, 94, si apriranno le porte della rassegna d’arte “Pacem in terris”.

L’evento, promosso da Hosàytos – Editore, Biblioteca e Centro Culturale, in collaborazione con Roberto Sciarratta, Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento, e Cristina Angela Iacono, Bibliotecaria e Archivista, si pone l’obiettivo di lanciare una vibrante denuncia socio-ambientale. Questa denuncia riguarda l’atteggiamento dell’umanità verso un pianeta che lotta per la sopravvivenza. Ogni opera esposta rappresenta il conflitto tra l’uomo e la natura, espresso attraverso complessi processi filogenetici ed ontogenetici. L’estetica di fondo mette in luce la tecnica umana come punto di partenza. L’uomo, che è diventato un custode ingrato della sua Babele eterna, torna in questa trilogia a denunciare la sua sfacciata superbia. La mano, simbolo di operazioni complesse e consapevoli attraverso cui l’uomo ha manifestato le sue prime capacità creative, rivela ora la sua origine finale, temendo e tremando nel ritracciare il cammino.

Dopo il saluto introduttivo del Direttore della Biblioteca Lucchesiana, Don Angelo Chillura, seguiranno i contributi di Roberto Sciarratta, Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento; l’Avv. Giuseppe Taibi, Presidente del FAI – Delegazione di Agrigento; il Prof. Francesco Rizzo, Presidente di Hosàytos; e la Dott.ssa Cristina Angela Iacono, Bibliotecaria e Archivista. La chiusura vedrà la partecipazione dell’artista Prof. Giuseppe Miccichè, autore delle sculture. L’incontro sarà moderato da Beniamino Biondi, Professore Associato dell’Università di Catania.

L’evento sarà arricchito dall’inaugurazione di una mostra bibliografica e rimarrà aperto al pubblico fino al 28 ottobre 2023. Gli orari di visita sono dal lunedì al venerdì: dalle 9:00 alle 13:00 e il mercoledì dalle 15:00 alle 18:00.