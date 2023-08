Un’esperienza unica tra borghi affascinanti e autentici attende i visitatori nelle province di Agrigento, Enna e Caltanissetta attraverso l’evento “Borghi dei Tesori”. Questa terza edizione del festival, organizzata dalla Fondazione Le Vie dei Tesori in collaborazione con IGT, offre l’opportunità di immergersi nelle tradizioni e nelle meraviglie di piccoli paesi che hanno conservato intatta la loro identità nel corso dei secoli.

Tra i borghi partecipanti, Caltabellotta è una delle gemme da esplorare. La sua posizione panoramica a mille metri di altitudine offre panorami mozzafiato e la possibilità di esplorare il castello normanno dei Conti Luna e scoprire recenti scoperte come la casa rabbinica e la sinagoga.

Santo Stefano Quisquina invita a scoprire l’eremo di Santa Rosalia immerso nella foresta e a gustare i formaggi locali presso l’azienda Massaro. Burgio offre una rara opportunità di ammirare l’arte delle campane e visitare la cripta dei Cappuccini, che ospita mummie dei burgitani.

Il programma si estende a Sant’Angelo Muxaro, Montevago, Naro e Centuripe, offrendo visite guidate, degustazioni e performance artistiche. Vallelunga Pratameno invita a scoprire il Museo etnografico e le antiche botteghe.

Calascibetta, con la sua forma particolare e le grotte nascoste, offre un’esperienza unica, mentre Centuripe presenta il ritratto marmoreo di Augusto e un affascinante centro storico.

Un servizio di bus collega diverse località a Palermo, rendendo più accessibile l’esplorazione di questi borghi unici. Il festival si svolgerà per tre fine settimana, dal 26 agosto al 10 settembre. Per ulteriori dettagli e coupon, è possibile consultare il sito web www.leviedeitesori.com. È un’opportunità straordinaria per immergersi nella cultura autentica della Sicilia e scoprire tesori nascosti in luoghi affascinanti.