“La Traviata” al Costabianca ha incantato il pubblico

Grande apprezzamento di pubblico per l’impegno della I.M.C. International Opera Festival Realmonte, presieduto dal maestro Vittorio Terranova che ha portato in scena La Traviata di Giuseppe Verdi al Teatro Costabianca della Città della Scala dei Turchi. Un debutto che ha incantato il pubblico, andato in replica anche ieri sera. Le atmosfere di uno degli esempi più importanti e significativi del melodramma italiano ha conquistato la platea. L’importante voce del soprano Eriko Sumiyoshi(Violetta) ed il cast dell’opera, in maniera corale, hanno raggiunto vette di altissimo valore artistico diretti con magistrale bravura e padronanza dal maestro Vittorio Terranova, regista, scenografo e costumista.” Un debutto per il Teatro della Scala dei Turchi apripista per un progetto di continuità- spiega il maestro Terranova- il cast composto da giovani professionisti provenienti dalla Cina e dal Giappone posseggono vocalità piuttosto importanti, tali da consentire di raggiungere vertici interpretativi nell’ambito del teatro d’opera di oggi”. Presente nella splendida location anche il sindaco Sabrina Lattuca. “L’amministrazione comunale è soddisfatta del debutto al Teatro Costabianca della Traviata di Giuseppe Verdi- afferma il sindaco Lattuca–, il pubblico ha apprezzato la novità dell’opera inserita nel cartellone degli eventi estivi, per promuovere il territorio ed anche la cultura musicale, in direzione della bellezza, cosi da scalare tutti insieme il Futuro!”