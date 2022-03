La “Tipografia Maira” di Paolo Vella torna a gestire lo store dell’Akragas

La Società Akragas 2018 annuncia di avere affidato all’imprenditore agrigentino, Paolo Vella, titolare della ditta “Tipografia Maira”, lo store ufficiale della squadra biancoazzurra. Paolo Vella è già stato, e con successo, responsabile dello store akragantini negli anni passati. Il nuovo negozio dell’Akragas è in fase di allestimento e sarà inaugurato prossimamente. Tantissime le novità e altrettante le iniziative per i tifosi del Gigante. Lo store è ad Agrigento in via Callicratide al numero civico 138.

In foto il Presidente Giuseppe Deni, l’imprenditore Paolo Vella e il Vice Presidente Carmelo Callari.