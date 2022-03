Akragas-Castellammare: obiettivi raggiunti

Prima della partita contro il Castellammare, l’Akragas voleva vincere e riconquistare il secondo posto in classifica. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti dato che l’Akragas ha conquistato l’intera posta in palio, con un successo di misura, ma sicuramente meritato, e approfittando della contemporanea sconfitta del Misilmeri è riuscita a ritornare vice capolista. La gara contro il Castellammare non è stata facile per i biancazzurri considerato che gli avversari hanno cercato in tutti i modi di evitare la sconfitta, ma l’Akragas, vista oggi all’Esseneto, ha dimostrato grande carattere ottenendo una vittoria fondamentale nella corsa play-off. La squadra biancazzurra va elogiata in toto, ma sono da apprezzare particolarmente le prestazioni di Lavardera e Prestia. La partita di oggi ha evidenziato, comunque, che gli schemi che il mister Terranova prova con tanta accuratezza, durante gli allenamenti, cominciano ad essere assimilati dai giocatori biancazzurri e i risultati sono indiscutibili.