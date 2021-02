La targa Florio torna in città (Covid permettendo)

Covid permettendo, il giro di Sicilia di Auto Storiche – La Sicilia dei Florio, tornerà ad attraversare le strade di Agrigento. A presentare l’iniziativa questa mattina al sindaco Franco Miccichè è stato il presidente della Veteran Car Club Panormus, Antonino Auccello, che era accompagnato dal referente locale Michele Bugea. Il programma prevede due giorni di sfilate e prove di regolarità nella nostra città, il 12 e il 13 giugno prossimo. Il primo giorno ci sarà una partenza da piazza Vittorio Emanuele con prove di abilità nella via Atenea e breve sosta davanti al Municipio. Nel pomeriggio sosta al tempio di Giunone e breve escursione nella Valle dei Templi. Poi la cena e il soggiorno in due Hotel della città. L’indomani partenza dal Lungomare e partenza per il rientro