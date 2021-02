Il richiamo del mare è troppo forte, ecco perchè sono tornata in Sicilia (VIDEO)

Ho sentito che qui c’era bisogno di me. Ecco la storia di Jessica e il feeling con i delfini (VIDEO)

di Domenico Vecchio.

Non c’è niente fare al richiamo del mare noi siciliani non sappiano resistere, soprattutto quando ne sentiamo la responsabilità. E la storia che vi raccontiamo oggi è legata al mare. Jessica Alessi ha studiato biologia marina a Genova, si è specializzata, ma dopo 13 anni ha deciso di tornare a casa perchè, dice lei, “ho sentito che qui c’era bisogno di me”. Come tanti altri suoi coetanei aveva lasciato l’isola per andare a studiare e formarsi fuori, lontano da casa.

Raccontaci la tua storia…

Come tanti mie coetanei sono andata via dalla Sicilia per ragioni di studio. Ho vissuto a Genova per 13 anni, ho completato lì gli studi e ho lavorato con la specializzazione in scienze del mare. In particolare il mio interesse è rivolto a balene e delfini.

Cosa ti ha spinto a tornare?

Una decisione ponderata ma anche dettata dall’istinto. Ho sentito il dovere di portare le mie conoscenze in un luogo dove nessuno studiava i delfini e dove sentivo che ci fosse il bisogno di farlo.

Sapevi già della presenza dei cetacei…

Non ero sicura che ci fossero delfini, fino a quando nell’estate del 2015, mentre prendevo il sole nelle spiagge agrigentine, ho visto arrivare a riva un delfino ferito. Insieme al personale della Capitaneria di Porto lo abbiamo soccorso ed aiutato a riprendere il mare. Quell’esperienza è stata per me un segno del destino. Ed è stato proprio in quel momento che ho deciso di tornare in Sicilia

Di cosa ti occupi esattamente?

Sono una scienziata marina e ho conseguito un dottorato in ricerche scientifiche del mare. Proprio per questo abbiamo fondato un’associazione che ha sede a Favara e che si occupa di ricerca e sviluppo, finalizzata in particolar modo alla salvaguardia del mare e della biodiversità, con particolare riguardo alla popolazione di cetacei del Canale di Sicilia (Mar Mediterraneo). Questa associazione promuove attività di didattica e di formazione scientifica tramite spedizioni di ricerca, corsi di formazione, svolgimento di tirocini e tesi universitarie. Siamo impegnati in attività di ecoturismo (whale and dolphin watching) offrendo ad adulti e bambini la possibilità di partecipare alle uscite di monitoraggio e avvistamento di cetacei e altre specie marine, che ti permette di vivere un’esperienza indimenticabile a stretto contatto con i delfini, nel loro ambiente naturale. Le attività sono destinate a divulgare una conoscenza sensibile ai problemi dell’ambiente marino. E’un’organizzazione per la protezione dei mammiferi marini e del loro ambiente, apolitica e senza scopo di lucro

E’ il tuo lavoro?

Si, faccio anche consulenze ambientali. L’Associazione è finanziata da progetti che vengono sostenuti da fondazioni ed altri enti che hanno a cuore le sorti del nostro mare. Il mio lavoro è legato al mare.

Vai per mare?

A Porto Empedocle abbiamo ormeggiata un’imbarcazione, ho una patente nautica che mi permette di allontanarmi dalla costa, questo perchè in futuro vogliamo studiare anche le balene. Per poter tutelare i cetacei dobbiamo prima conoscerli e capire cosa fanno e dove si trovano.

Attualmente cosa hai scoperto?

Dal 2016 abbiamo potuto appurare la presenza di almeno 90 delfini residenti, ormai li conosciamo per nome, loro ci sono e vivono lungo la costa.

Dicono che gli piaccia la Scala dei Turchi, è vero?

Sì è vero, ma anche nella zona di Torre Salsa si trovano spesso.

Ma non potevi fare a Genova tutto questo?

A Genova sono in tanti a fare questo lavoro, qui non lo faceva nessuno, sentivo il bisogno e la necessità di studiare un mare che forse conosciamo troppo poco.

Possiamo dire che la tua è una storia di emigrazione al contrario?

Non c’è dubbio, ho sempre sognato di fare questo lavoro, poterlo fare nella mia terra mi gratifica.

