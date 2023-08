Con grande entusiasmo e partecipazione, si è svolta con successo la tappa Agrigentina della campagna estiva “L’Italia vincente” promossa da Fratelli d’Italia (FDI). L’evento ha visto la partecipazione attiva di numerosi membri della deputazione eletta del partito insieme ai dirigenti di FDI.

L’iniziativa ha offerto un’opportunità unica per diffondere in modo informale i primi risultati dell’amministrazione del Governo Meloni, coinvolgendo molte località turistiche italiane in questa strategia di comunicazione.

Nel pomeriggio di oggi, la frazione balneare di San Leone, nell’area agrigentina, ha ospitato l’evento nella suggestiva cornice di piazzale Giglia. Tra i partecipanti di rilievo si segnalano il Senatore Raoul Russo e la deputata all’ARS Giusy Savarino, rappresentanti importanti per la provincia.

La manifestazione ha visto la partecipazione attiva dei dirigenti di Fratelli d’Italia a livello regionale, provinciale e locale, insieme a Sindaci, Assessori e Amministratori provenienti da tutta la Provincia. La presenza numerosa di cittadini e sostenitori ha ulteriormente impreziosito l’evento, creando un clima di partecipazione e condivisione delle idee.

La campagna “L’Italia vincente” mira a comunicare i progressi e le iniziative del governo in carica, evidenziando i risultati ottenuti e le sfide affrontate. L’evento ad Agrigento ha dimostrato l’importanza di coinvolgere le diverse comunità locali in questo processo di informazione e dialogo, rafforzando il legame tra il governo e i cittadini.

L’entusiasmo e il coinvolgimento dimostrati durante la tappa agrigentina sottolineano l’attenzione e l’interesse della popolazione nei confronti delle decisioni e delle azioni del Governo Meloni. La campagna estiva di FDI si prevede continuerà ad essere un ponte di comunicazione tra le istituzioni e il pubblico, alimentando il dibattito e promuovendo il coinvolgimento attivo dei cittadini nella politica nazionale.

La tappa Agrigentina della campagna estiva di FDI, “L’Italia vincente”, è stata un successo. Membri della deputazione di FDI e dirigenti di partito si sono riuniti a San Leone, Agrigento, per informare in modo informale sui primi risultati del Governo Meloni. Tra i partecipanti c’erano il Senatore Raoul Russo, la deputata Giusy Savarino e dirigenti locali di FDI. L’evento ha coinvolto Sindaci, Assessori e Amministratori provinciali, creando un dialogo diretto con la comunità. La campagna mira a comunicare i progressi del governo e a stimolare il coinvolgimento dei cittadini nella politica nazionale.