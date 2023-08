Per far sentire la vicinanza del Governo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in vacanza da qualche giorno a Lampedusa, ha visitato, assieme al prefetto di Agrigento Filippo Romano e al sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, l’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 4.267 ospiti.

La struttura è sovraffollata, dato che negli ultimi tre giorni sono stati registrati oltre cento sbarchi.

La Croce Rossa, che coordina l’hotspot da inizio giugno, e polizia di Stato, che si occupa delle pre-identificazioni e audizioni dei migranti sbarcati, riescono, nonostante i numeri record di approdi e presenze, a gestire la struttura e i sistematici trasferimenti, senza che si creino disordini o problemi, grazie e soprattutto al coordinamento costante del questore di Agrigento Emanuele Ricifari.

Ad accompagnare il prefetto Romano, il vice questore Roberto Cilona, che è il dirigente del Commissariato di polizia di Lampedusa di prossima apertura.