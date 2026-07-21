Dal 23 luglio al 31 ottobre 2026, Villa Aurea ospiterà la straordinaria mostra “Fernando Botero. L’incanto del Mito”, un omaggio al celebre Maestro colombiano a tre anni dalla sua scomparsa. Il progetto espositivo riunisce 25 opere originali tra imponenti sculture in bronzo, acquerelli e disegni. Negli spazi all’aperto del Parco archeologico, 8 sculture in bronzo come Leda e il Cigno, Maternità, Donna a cavallo, Donna seduta, Uomo su donna e le diverse versioni di Donna sdraiata, dialogheranno direttamente con la monumentalità dorica dell’antica Akragas e con la luce del paesaggio mediterraneo.

All’interno di Villa Aurea, il percorso assumerà invece un carattere più intimo e raccolto, custodendo 17 opere su carta e su tela: da Donna del circo a Famiglia al parco, da Uomo e donna che camminano a Donna con i guanti, da Musicisti a Coppia che balla, fino a Cane, Donna di profilo, Donna sdraiata e Donna che cuce. Un appuntamento imperdibile che celebra la bellezza della forma, del mito e della memoria.

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