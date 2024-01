Il nome di vicolo San Vito cambierà denominazione e si chiamerà via “16 gennaio 2023”. Lo ha annunciato il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione. In vicolo San Vito è stato scoperto l’ultimo covo dove si nascondeva il boss latitante Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio 2023. Il carteggio per il cambio nome è stato già inviato alla prefettura di Trapani.