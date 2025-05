La giunta comunale di Agrigento ha deliberato nuovi lavori di manutenzione straordinaria dell’arteria stradale denominata “Mosella” di collegamento tra la SS. 640 e la SS. 115.L’Incarico di progettazione

E altre mansioni sono state affidati all’ingegnere Gaspare Calogero Maria Triassi, al geometra Vicenzo Galletto e all’ingegner Alberto Avenia al dr. Tommaso Casula, all’Arch. Angelo Lezza.

Sono state anche deliberate la predisposizione e il controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto

La strada della Mosella rappresenta un’arteria viaria strategica per il territorio agrigentino, fungendo da collegamento diretto tra la Strada Statale 640 e la Strada Statale 115 alle spalle del Villaggio Mosè.

Dopo anni di degrado e problematiche strutturali che hanno compromesso la sicurezza della circolazione, la Regione Siciliana ha stanziato un finanziamento di oltre 4,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di questo importante asse viario. L’intervento, inserito nel quadro della programmazione FSC 2021-2027, rappresenta una risposta concreta alle continue richieste di intervento da parte delle istituzioni locali e dei cittadini, che da anni denunciano le pessime condizioni del manto stradale e l’assenza di adeguati sistemi di illuminazione. Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione infrastrutturale che coinvolge anche la realizzazione di una rotonda per migliorare la sicurezza dell’innesto con la SS 640 e le proposte per il trasferimento delle competenze manutentive dal Comune di Agrigento all’ANAS.

La strada della Mosella si configura come un tracciato di collegamento fondamentale nel sistema viario agrigentino. La sua posizione geografica la rende un elemento chiave per la viabilità locale, poiché consente di evitare l’attraversamento del centro urbano di Agrigento, in particolare del trafficato Viale Leonardo Sciascia. Questa caratteristica funzionale ha reso la strada particolarmente utilizzata dai residenti e dai pendolari che si spostano quotidianamente tra le diverse zone della provincia.

Il tracciato si sviluppa in una zona caratterizzata da un territorio collinare tipico dell’entroterra agrigentino, con una conformazione orografica che presenta alcune criticità strutturali evidenziate negli anni dalle continue segnalazioni di dissesto del manto stradale. La strada attraversa la contrada Mosella, un’area che negli ultimi decenni ha visto uno sviluppo significativo sia dal punto di vista residenziale che imprenditoriale, come testimoniato dalla presenza di attività commerciali e industriali.

Le condizioni di degrado della strada della Mosella sono state oggetto di numerose segnalazioni e interventi istituzionali nel corso degli anni. La situazione più critica riguarda il manto stradale, caratterizzato da “pericolosissimi avvallamenti” e buche di dimensioni considerevoli che hanno causato incidenti e danni ai veicoli.

Le problematiche strutturali non si limitano al manto stradale, ma si estendono all’intero sistema infrastrutturale. La strada è infatti sprovvista di un adeguato sistema di illuminazione pubblica, rendendo particolarmente pericolosa la circolazione nelle ore notturne. Questa carenza è stata ripetutamente segnalata dai cittadini e dalle forze dell’ordine, che hanno evidenziato i rischi per la sicurezza stradale derivanti dalla mancanza di visibilità.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dallo stato dei viadotti presenti lungo il tracciato. In particolare, è stato segnalato che i giunti di uno dei viadotti sono “ormai saltati lasciando posto a delle trincee che delimitano ogni singola porzione del manto stradale”. Questa situazione ha reso necessario l’installazione di segnaletica che raccomanda di attraversare il viadotto a non più di 10 chilometri orari, evidenziando la gravità delle condizioni strutturali.

Una delle questioni più rilevanti nel dibattito sulla gestione della strada della Mosella riguarda la proposta di trasferimento delle competenze manutentive dal Comune di Agrigento all’ANAS. Questa istanza è stata avanzata in più occasioni dalle istituzioni locali, riconoscendo che l’ente stradale nazionale disporrebbe di maggiori risorse e competenze tecniche per garantire una manutenzione adeguata dell’arteria.

Il Prefetto Salvatore Caccamo ha convocato nel febbraio 2025 un tavolo di confronto specifico sulle problematiche infrastrutturali del territorio, nel quale il “tratto Mosella della 640 (con proposta di una rotonda)” è stato inserito tra le principali criticità da affrontare. Questo approccio istituzionale coordinato rappresenta un elemento importante per assicurare la coerenza degli interventi e l’ottimizzazione delle risorse disponibili.

Nel contesto del progetto della tangenziale di Agrigento, sviluppato da ANAS, la strada della Mosella assume un ruolo particolare. Il documento progettuale prevede che la nuova tangenziale termini “immediatamente ad est del villaggio Mosè, per terminare al km 195+500, circa 1 km oltre la rotatoria con la strada Mosella“. Questo collegamento conferma l’importanza strategica dell’arteria nel sistema viario futuro della città.

