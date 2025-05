Ladri in azione nel quartiere di Fontanelle. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare nell’appartamento di due coniugi pensionati ultrasettantenne in piazza Primavera. Una volta dentro l’abitazione, e dopo aver messo tutto a soqquadro, hanno trovato e portato via gioielli e monili d’oro. Il bottino, secondo una prima quantificazione, ammonterebbe a circa 35 mila euro.

A fare la scoperta è stata la coppia una volta rientrata in casa. A quel punto non è rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti sul posto, effettuato un sopralluogo e avviato le indagini per risalire all’identità dei ladri. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere. Il colpo sembra essere stato studiato nei dettagli considerando che chi ha agito sapeva dell’assenza dei proprietari in quei momenti.

