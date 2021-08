La Strada del Vino e dei Sapori, un grande progetto per Casa Barbadoro e la Valle dei Templi (VIDEO)

La Valle dei Templi continua a stupirci con le sue meraviglie, tra paesaggi che sembrano usciti da una cartolina ed esperienze tutte da vivere. Ma il Parco archeologico guarda avanti, ed investe su Casa Barbadoro, un casale rurale sotto il Tempio della Concordia, destinato a polo per la cultura enogastronomica. Una Valle dei templi dinamica, da vivere e legata a percorsi enoturistici. In Autunno prenderanno il via le opere di trasformazione di Casa Barbadoro, fornendolo di ogni supporto per studiare, preparare, esporre e vendere non solo i prodotti del territorio, ma anche le eccellenze della gastronomia del (ricchissimo) territorio, come ci raccontano in questa speciale intervista il direttore del Parco Roberto Sciarratta e Fabio Gulotta direttore esecutivo della strada del vino e dei sapori. GUARDA IL VIDEO